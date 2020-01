Iran har 13 scenarioer for hevn etter Soleimani-attentat

Iran har vurdert 13 mulige scenarioer for hevn etter USAs likvidering av general Qasem Soleimani, ifølge nyhetsbyråene Fars og Tasnim.

De halvstatlige iranske nyhetsbyråene viser til sekretæren i Irans øverste nasjonale sikkerhetsråd, Ali Shamkhani.

– Amerikanerne bør vite at det hittil er diskutert 13 hevnscenarioer i rådet. Selv dersom det blir enighet om å gjennomføre det svakeste scenarioet, vil det være et historisk mareritt for amerikanerne, sier han.

– Dersom amerikanske styrker ikke forlater regionen vår frivillig, kommer vi til å sørge for at de blir båret ut horisontalt, sier han.

Hva de 13 hevnscenarioene går ut på, er ikke kjent.

(©NTB)