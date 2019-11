Iran har gjenopptatt anrikingen av uran ved Fordow-anlegget

Den iranske anrikingen av uran ved Fordow-anlegget sør for Teheran er gjenopptatt, opplyser atomenergiorganisasjonen i landet.

Lagrede sentrifuger er satt i virksomhet torsdag, og de mates nå med urangass, heter det i den offisielle uttalelsen.

Virksomheten ved anlegget markerer at Iran tar et nytt skritt vekk fra atomavtalen med stormaktene som ble inngått i 2015.

President Hassan Rouhani varslet i en tale på statlig TV tirsdag at virksomheten ved Fordow skulle gjenopptas.

Sjefen for Irans atomprogram varslet dagen før at nye, avanserte sentrifuger tas i bruk for å anrike uran i atomanlegget Natanz. Også dette er i strid med atomavtalen.

