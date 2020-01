Iran innrømmer å ha skutt ned ukrainsk fly

I en offentlig uttalelse innrømmer Iran at de skjøt ned det ukrainske flyet onsdag, og sier det skyldtes «menneskelig svikt»

Uttalelsen ble sendt på iransk statlig TV tidlig lørdag morgen.

Landet har i flere dager nektet for at de hadde skyld i flystyrten, men bekrefter imidlertid nå beskyldningene fra blant annet Canada og USA som tidlig sa at de hadde opplysninger som tydet på at flyet ble skutt ned.

Alle de 176 menneskene om bord mistet livet da det ukrainske Boeing 737-800-flyet gikk i bakken kort tid etter avgang fra Irans hovedstad Teheran onsdag.

