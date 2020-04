Iran letter på koronarestriksjoner etter en kort nedstengning

Iran har i helgen begynt å lette på koronarestriksjonene, en knapp uke etter at offentlige kontorer og ikke-nødvendige virksomheter stengte for å hindre smitte.

Iran er det landet i Midtøsten som er hardest rammet av koronapandemien.

Søndag meldte landets myndigheter at det er registrert 117 nye dødsfall som følge av koronaviruset, noe som betyr at dødstallet har steget til 4.474.

En talsmann for helsedepartementet sier også at det er registrert 1.657 nye smittetilfeller. Dermed er tallet oppe i 71.686. For nesten 4.000 av dem som smittet, er tilstanden kritisk.

