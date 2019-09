Iran øker urananrikingen

Det iranske atomenergibyråets talsmann Behrouz Kamalvandi sa lørdag at landet nå tar i bruk mer avanserte sentrifuger. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Iran bekrefter at landet bryter atomavtalen ytterligere ved å øke urananrikingen, og advarer Europa om at tiden renner ut for å redde avtalen.

Iran har begynt å sprøyte urangass inn i sentrifugene, opplyste det iranske atomenergibyråets talsmann Behrouz Kamalvandi på en pressekonferanse lørdag, der han sto ved siden av avanserte sentrifuger. – Europa bør vite at det ikke er mye tid igjen til å redde avtalen, sa han. Avtalen ble fremforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU, og trådte i kraft året etter. Iran har de siste månedene lagt press på Europa for å redde avtalen etter at president Donald Trump trakk USA fra avtalen og innførte økonomiske sanksjoner mot Iran. – Så lenge den andre parten ikke oppfyller sine forpliktelser, bør de heller ikke forvente at Iran oppfyller sine forpliktelser, sa Kamalvandi, som la til at Iran fortsatt vil la FN-inspektører få tilgang til landets atomanlegg. Han sa Iran har kapasitet til å overstige en anrikingsgrad på 20 prosent. Analytikere mener 20 prosent bare er et kort teknisk steg fra en anrikingsgrad på 90 prosent, som gjør det mulig å lage atomvåpen. Lørdagens kunngjøring er en bekreftelse på at Iran for tredje gang bryter atomavtalen. Iran brøt atomavtalen to ganger tidligere i sommer da landet overskred anrikingsbegrensningen som er nedfelt i atomavtalen, og da landet bekreftet at det har mer uran på lager enn det avtalen tillater. Fungerende leder for det internasjonale energibyrået IAEA, Cornel Feruta, drar til Iran søndag. (©NTB)