Iran river fra hverandre ny del av atomavtalen

Sjefen for Irans atomenergiorganisasjon, Ali Akbar Salehi, intervjues av iranske medier utenfor atomanlegget i Arak i Iran. Søndag kunngjorde iranske myndigheter at de nå ser bort fra alle grenser som er satt for anriking av uran i atomavtalen fra 2015. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)