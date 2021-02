Iran truer med å lukke dører for atominspektører

Iran truer med å begrense IAEA-inspektørenes adgang til atomanlegg dersom det ikke blir framgang i forhandlingene med USA innen utgangen av februar.

– Dersom atomavtalen ikke blir implementert innen utgangen av februar, vil vi bli tvunget til å avslutte implementeringen av IAEAs tilleggsprotokoll, sier en talsmann for iransk UD, Saeed Khatibzadeh.

Tilleggsprotokollen gir inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) adgang til iranske atomanlegg.

Tidligere president Donald Trump trakk i 2015 USA fra atomavtalen med Iran og innførte strenge sanksjoner, til protester fra de øvrige signaturstatene Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, samt EU.

Ett år etter at USA forlot avtalen, kunngjorde Iran at også de ville se bort fra visse deler av den og produsere mer lavanriket uran enn det avtalen fastsetter.

Etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Irak i januar i fjor, varslet Teheran at de også ville se bort fra avtalens regelverk for kjernefysisk forskning og utvikling.

Trumps etterfølger Joe Biden har signalisert at han ønsker å gjenoppta avtalen med Iran, men krever at iranerne tar det første skrittet ved å stanse anrikningen av uran.

Iran fastholder at det er USA som må ta det første skrittet ved å oppheve sanksjonene som ble innført under Trump.

