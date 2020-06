Iran: USA har løslatt fengslet iransk forsker

Den iranske forskeren Sirous Asgari, som har vært fengslet i USA siden 2016, er løslatt og er på vei tilbake til Iran, ifølge landets utenriksdepartement.

– Gode nyheter, et fly med dr. Sirous Asgari har tatt av fra USA. Gratulerer til hans kone og familie, skrev utenriksminister Mohammad Javad Zarif på sin Instagram-konto.

Forskeren Sirous Asgari ble i 2016 anklaget av USA for å stjele handelshemmeligheter, men ble frikjent i november.

59-åringen sa i mars til den britiske avisen The Guardian at han fortsatt satt fengslet i Florida, og at han ble nektet utreise til Iran.

USAs utenriksdepartement har ikke kommentert saken.

Tidligere i mai meldte flere iranske medier at Iran var klar for en betingelsesløs fangeutveksling med USA fordi de fryktet at noen av fangene kunne dø under koronautbruddet.

Minst fem amerikanere er fengslet i Iran, mens 19 iranere, medregnet Asgari, er fengslet i USA, viser AFPs oversikt, som baserer seg på offentlige uttalelser og nyhetssaker.

