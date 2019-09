Iran vil legge fram plan for Persiabukta

Iran vil i FN denne uka legge fram en plan for å styrke sikkerheten i Persiabukta, opplyser landets president Hassan Rouhani.

Ifølge Rouhani tar planen sikte på å bringe sammen landene rundt Persiabukta i det han omtaler som «en koalisjon av håp», uten innblanding fra land utenfra.

– Vi ønsker på legge fram en fredsplan for Persiabukta og Hormuz-stredet i FN. Innblanding utenfra er problematisk og farlig for Persiabukta, sa Rouhani i en tale under en militærparade i Teheran søndag.

Hva planen konkret går ut på, sa den iranske presidenten ingenting om, men han understreket at Iran med dette kommer med en utstrakt hånd til de øvrige landene i regionen.

USA tok i juni til orde for en amerikanskledet flåtestyrke i Persiabukta, men responsen har så langt vært lunken.

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har imidlertid sluttet opp om den amerikanske flåtestyrken, som er ment å sikre skipsfabrikken gjennom Hormuz-stredet.

USA anklager Iran for å ha stått bak sabotasjeaksjoner mot flere oljetankere de siste månedene, noe landet bestemt avviser.

Det hvite hus hevder også at Iran sto bak et missil- og droneangrep mot to saudiarabiske oljeanlegg nylig, som Houthi-opprørerne i Jemen har tatt på seg ansvaret for.

Iran nekter for å ha hatt noe med angrepet å gjøre og hevder at det hele er et spill fra USAs side, fordi president Donald Trump ønsker å forlede verden til å tro at landet utgjør en stor fare for verdensfreden.

