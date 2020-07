Irans konservative fløy vil stille presidenten til ansvar

Den mest ytterliggående fløyen i Iran anklager president Hassan Rouhani og hans utenriksminister for å ha forrådt folket og vil stille dem til ansvar.

Parlamentarikeren Mohammed-Taghi Nagh-Ali kom med kravet i en tale i nasjonalforsamlingen søndag, ifølge nyhetsbyrået ILNA.

– Rouhanis politikk har ført landet inn i den nåværende økonomiske krisen, og hans argumenter er ikke lenger akseptable, sa Nagh-Ali.

Rouhanis andre periode som president utløper i mai neste år. Han er i iransk sammenheng regnet som en reformvennlig politiker.

Iran har havnet i en dyp økonomisk krise etter at USA trakk seg fra atomavtalen og gjeninnførte enda strengere sanksjoner enn hva landet var gjenstand for før atomavtalen.

Rouhani argumenterer for at det er de amerikanske sanksjonene og koronapandemien som har fått økonomien til å rase.

Etter at den konservative delen av det sjiamuslimske prestestyret gjorde det bra i valget i februar, har presset mot Rouhani økt. De anklager ham for å ha gått med på for mange kompromisser i forhandlingene med vestlige land uten å få noe særlig i gjengjeld.

