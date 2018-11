Irans president ber muslimer samle seg mot USA

- Ingen sjanse for at det skjer, sier norsk Iran-ekspert.

Irans president Hassan Rouhani ber muslimer over hele verden om å forene seg mot USA, i stedet for å «rulle ut den røde løperen for kriminelle».

Det skriver nyhetsbyrået Reuters på lørdag.

Rouhani kom med budskapet under en konferanse for muslimsk enhet arrangert i Irans hovedstad Teheran, i en tale som ble sendt på nasjonal TV.

Klare stikk mot Saudi-Arabia

- Å underkaste seg Vesten, ledet av USA, ville være forræderi mot vår religion, og mot de fremtidige generasjonene i denne regionen, sa presidenten i talen.

Han kom samtidig med tydelige stikk mot erkerivalen Saudi-Arabia, som har tette relasjoner til USA. Iran og Saudi-Arabia har lenge vært bitre rivaler i Midtøsten, og står på forskjellige sider i konfliktene i Syria og Jemen. I tillegg støtter de hver sine politiske fraksjoner i Irak og Libanon.

- Vi har et valg om enten å rulle ut røde løpere for kriminelle, eller å stå kraftig imot urettferdighet og forbli trofaste overfor vår profet, vår koran og vår islam, sa Rouhani i talen.

- Vi står klare til å forsvare det saudiske folkets interesser mot terrorisme, aggresjoner og supermakter... og vi ber ikke om 450 milliarder dollar for å gjøre det, fortsatte han, med henvisning til kontraktene mellom Saudi-Arabia og USA.

- En talemåte vi kjenner igjen

Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Sverre Lodgaard, er ikke overrasket over innholdet i talen.

- Det er ganske mange som stempler sine erkefiender på denne måten. Her sier Rouhani at Iran støtter det saudiske folket mot regimet, men USA sier det samme om det iranske folket. Det er en talemåte vi kjenner igjen, sier Iran-eksperten til Nettavisen.

- Finnes det muligheter for at de to rivalene kan samle seg mot et felles fiendebilde i form av USA?

IRAN-EKSPERT: Sverre Lodgaard.

- Nei, det gjør det nok ikke. Det er nasjonale interesser som driver utenrikspolitikken i Midtøsten, mer enn religiøse interesser, svarer han, og utdyper:

- Iran er det eneste landet der de religiøse lederne også sitter i utøvende posisjoner. Men også der er det slik at de nasjonale økonomiske, politiske og militære interessene trumfer de religiøse. Religionens rolle kommer inn i bildet ved at man mobiliserer sine brødre og søstre i troen til støtte for sine posisjoner.

Uforsonlige motsetninger

Han understreker at motsetningene mellom det sjia-islamske Iran og det sunni-islamske Saudi-Arabia er veldig sterke, og veldig uforsonlige.

- Denne talen er et uttrykk for nettopp det, sier Lodgaard.

De tette relasjonene mellom USA og Saudi-Arabia er satt på prøve etter drapet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi. Verdenssamfunnet klandrer saudiske myndigheter for drapet, men USAs president Donald Trump sa tidligere denne uken at drapet ikke ville føre til noen endring i forholdet mellom de to landene, selv om det skulle vise seg at landets kronprins sto bak.

- USA akter å fortsette å være en trofast partner med Saudi-Arabia, sa Trump i en uttalelse på tirsdag.

