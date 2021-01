Irans president hyller avgangen til «tyrannen Trump»

Irans president Hassan Rouhani retter hard skyts mot USAs avtroppende president Donald Trump. Samtidig oppfordrer han Joe Biden til å gjeninnføre atomavtalen.

– En tyranns æra har tatt slutt, og i dag er den siste dagen av hans faretruende styre, sa Rouhani.

Presidenten sa at Trumps styre har skapt problemer for verden, samt vært preget av urettferdighet og korrupsjon.

Rouhani ber videre påtroppende president Joe Biden om å inngå en atomavtale med Iran. I 2018 trakk Trump USA fra den internasjonale atomavtalen med landet fra 2015, til protester fra de øvrige signaturstatene Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, samt EU.

– Ballen er på USAs banehalvdel nå. Hvis Washington vender tilbake til Irans atomavtale fra 2015, vil vi også fullt ut overholde våre forpliktelser etter pakten, sier Rouhani ifølge Reuters.

Mannen som trolig blir USAs neste utenriksminister, Antony Blinken, bekreftet i en senatshøring tirsdag at USA i samarbeid med allierte ønsker å forhandle fram en ny atomavtale med Iran.

Nylig innførte Iran sanksjoner mot den avtroppende presidenten og flere av hans nærmeste medarbeidere som et svar på Trumps harde linje mot landet.

Forholdet mellom de to landene har lenge vært iskaldt, men nådde et nytt bunnpunkt da USA likviderte den mektige iranske generalen Qasem Soleimani i et rakettangrep i Bagdad for ett år siden. Trump har også innført svært strenge sanksjoner mot Iran.

(©NTB)

