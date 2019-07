Irans utenriksminister gratulerer og advarer Johnson

Irans utenriksminister slutter seg til rekken av gratulanter etter at Boris Johnson er blitt ny tory-leder. Men Mohammad Javad Zarif kom også med en advarsel.

– Jeg vil gratulere min tidligere motpart Boris Johnson med at han blir britisk statsminister, skriver Zarif i en Twitter-melding til Johnson, som inntil i fjor var utenriksminister i Theresa Mays regjering.

Samtidig gjør den iranske ministeren det klart at landet vil «beskytte» sitt farvann i Persiabukta. Før helgen ble et britiskregistrert tankskip tatt i arrest av Revolusjonsgarden i Hormuzstredet.

– Iran ønsker ingen konfrontasjon. Men vi har 2.400 kilometer kystlinje i Persiabukta. Dette er vårt farvann, og det vil vi beskytte, skriver Zarif.

Han kom med samme budskap til Johnson mandag, dagen før det endelig ble klart at Johnson tar over som tory-leder og britisk statsminister etter Theresa May.

Svenskeide Stena Impero, som er registrert i London, ble oppbrakt to uker etter at et iransk skip ble stoppet ved Gibraltar. Supertankeren Grace 1 ble holdt tilbake av den britiske marinen, mistenkt for å forsøke å frakte olje til Syria i strid med EUs sanksjoner.

(©NTB)