Iransk journalist innvilget opphold i New Zealand

Den iranske journalisten Behrouz Boochani, som rømte fra Iran og avslørte Australias kritikkverdige behandling av asylsøkere, har fått opphold i New Zealand.

Immigrasjonsmyndighetene i New Zealand har gitt ham flyktningstatus, noe som gir ham oppholdstillatelse og baner vei for at han kan få statsborgerskap i landet.

Boochani, som er iransk-kurder, flyktet i 2013 fra Iran til Christmas Island i Australia og ble senere holdt i en australsk interneringsleir på Manus Island i Papua Ny-Guinea.

Australia har fått kraftig kritikk for måten landet behandler flyktninger og migranter som kommer sjøveien på. De blir satt i ulike interneringsleirer, flere av dem på øyer utenfor Australia.

37 år gamle Boochani brukte en smuglet telefonen til å kaste lys over forholdene og dokumenterte den elendige hygienen, sultestreikene og volden i leirene.

Journalisten reiste i november for første gang til New Zealand fra Papua Ny-Guinea for å delta på en bofestival og snakke om boken sin som skildret forholdene i interneringsleiren der han satt. Boken skrev han på telefonen mens han satt i leiren.

Etter at det månedslange visumet hans i New Zealand utløp, ble han værende i Christchurch og forsøkte å holde en lav profil.

– Jeg føler meg lettet. Dette er slutten på en lang historie, min personlige historie. Men på den andre siden fortsetter denne historien, og jeg er bare en del av den. Denne australske politikken holder fortsatt folk i endeløs arrest, sier Boochani etter avgjørelsen om at han får oppholdstillatelse.

