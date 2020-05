Iransk marine fyrte av missil mot eget støttefartøy

Lokale medier melder at et iransk militærfartøy ved en feiltakelse avfyrte et missil mot et annet marinefartøy søndag kveld. 40 personer kan ha mistet livet.

Ifølge Daily Mail fant hendelsen sted under en militærøvelse i den sørlige delen av Iran. De første meldingene på sosiale medier lokalt gikk ut på at en iransk fregatt ved en feiltakelse skal ha fyrt av et missil av typen C-802 Noor mot et iransk støttefartøy utenfor Bandar-e-Jask-området i Hormozgan-provinsen. 40 mannskaper er savnet og fryktet omkommet. Begge fartøyene tilhører den iranske marinen, som ikke har kommentert hendelsen offisielt. Det varsles på Twitter fra lokale medier at en pressemelding om hendelsen kan ventes ved 12-tiden lokal tid mandag. (©NTB)