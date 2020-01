Iransk offiser sier han ba om at kommersielle flyginger ble stoppet

Sjefen for Revolusjonsgardens flyvåpen sier han ba om at kommersielle flyginger i Iran ble stoppet til den spente situasjonen med USA var over.

Det skriver CNN lørdag ettermiddag. – De i Irans militære med myndighet til å sende en slik forespørsel videre til regjeringen og luftfartsmyndigheter, valgte imidlertid ikke å gjøre dette, sa øverstkommanderende for Revolusjonsgardens flyvåpen, brigadegeneral Amirali Hajizadeh, på en pressekonferanse lørdag. Iran innrømmet lørdag at landets forsvar skjøt ned det ukrainske passasjerflyet som styrtet utenfor Teheran onsdag. Alle de 176 personene som var om bord, døde. (©NTB)

