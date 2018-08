Iransk oljeminister: Total har forlatt Iran

Den franske oljegiganten Total har offisielt trukket seg ut av Iran, opplyser Irans oljeminister.

Det skjer som en følge av gjeninnføringen av amerikanske sanksjoner mot landet.

– Total har offisielt forlatt avtalen om utvikling av fase elleve i gassfeltet South Pars. Det har gått over to måneder siden det varslet at det vil bryte kontrakten, sier oljeminister Bijan Namdar Zanganeh mandag til nyhetsbyrået ICANA, som er knyttet til oljedepartementet.

USA trakk seg fra atomavtalen i mai og begynte å gjeninnføre sanksjoner mot Iran i august.

