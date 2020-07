Iranske medier: Iransk passasjerfly fikk problemer i møte med israelske jagerfly

Et iransk passasjerfly fikk sent torsdag problemer da det møtte to israelske jagerfly i syrisk luftrom på vei til Beirut, ifølge statlige iranske medier.

Flyet fra selskapet Mahan Air måtte gå raskt ned i høyde for å unngå kollisjon med de israelske krigsflyene torsdag kveld. Flere passasjerer skal ha blitt skadd, men det er ikke gitt flere opplysninger om de skaddes tilstand, melder den iranske statskanalen IRIB. Etter at flyet hadde landet på flyplassen i Beirut klokka 20.30 uttalte flyplassjef Fadi al-Hassan at noen hadde mindre skader. – Aller passasjerene har det bra, men enkelte hadde mindre sår og flere hadde fått sjokk og var redde etter den skremmende episoden, sa al-Hassan. (©NTB)