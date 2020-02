Iranske myndigheter avviser at 50 er døde av det nye koronaviruset

Iranske helsemyndigheter avviser anklagen om at myndighetene dysser ned virusutbruddet i landet, og sier det ikke stemmer at 50 mennesker er døde.

– Jeg avviser på det sterkeste denne informasjonen, sa visehelseminister Iraj Harirchi under en TV-sendt pressekonferanse mandag.

– Dette er ikke tiden for politiske konfrontasjoner. Koronaviruset er et nasjonalt problem, sa Harirchi.

Det halvoffisielle nyhetsbyrået ILNA siterte tidligere mandag politikeren Ahmad Amiriabadi Farahani på at opptil 50 personer har mistet livet av covid-19-viruset bare i byen Qom, som ligger rundt 140 kilometer sør for Irans hovedstad Teheran. Han anklaget samtidig landets myndigheter for å lyve om virusutbruddet.

Det offisielle tallet på døde i Iran var mandag fortsatt tolv. Det er registrert 61 smittetilfeller, ifølge helsedepartementet.

– Vi vil kunngjøre alle tall vi har på døde i hele landet. Vi lover å være åpne om rapporteringen av tall, sier regjeringstalsmann Ali Rabiei.

Tyrkia, Pakistan, Afghanistan og Armenia har stengt grensene til Iran i et forsøk på å hindre spredning. I tillegg er det registrert smitte hos personer som har vært i Iran i både Kuwait, Bahrain og Irak.

