Iranske myndigheter: «Svarte bokser» funnet etter flystyrten

Redningspersonell har funnet de to såkalte svarte boksene fra det ukrainske flyet som styrtet utenfor Teheran, opplyser iranske luftfartsmyndigheter.

De to boksene, ferdskriveren og taleregistratoren, er viktige for å finne årsaken til at flyet styrtet.

– De to svarte boksene fra det ukrainske 737-flyet som styrtet i morges, er funnet, sier talsmann i det iranske luftfartstilsynet, Reza Jafarzadeh.

176 mennesker omkom da passasjerflyet styrtet kort tid etter avgang fra Teheran. Det var på vei til Kiev.

(©NTB)