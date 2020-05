Irland uten nye koronadødsfall for første gang på ni uker

Irske helsemyndigheter registrerte mandag ingen nye dødsfall relatert til covid-19. Det er første gang siden 21. mars.

Det er en uke siden Irland, som har hatt 1.606 dødsfall og 24.698 påviste smittetilfeller, begynte å lempe på smittevernstiltakene som hadde vært på plass i nesten to måneder.

Irland stengte ned mot slutten av mars, og nådde en topp med 77 dødsfall på én dag 20. april.

Irlands helsedirektør Tony Holahan advarer om at den gode nyheten kan være en konsekvens av etterslep av innrapportering over helgen, men understreker at den er i tråd med den generelle trenden i landet.

