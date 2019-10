Irlands statsminister ikke fornøyd med britenes planer for irskegrensa

Irlands statsminister Leo Varadkar sier at den britiske regjeringens brexit-forslag ikke holder vann. – Det møter ikke våre krav, sier han.

Boris Johnsons forslag mangler flere detaljer om hvordan britene har tenkt å løse grensespørsmålene, sa den irske statsministeren til pressen etter å ha møtt sitt svenske motstykke Stefan Löfven i Stockholm torsdag.

– Jeg forstår ikke helt hvordan man har tenkt at Irland og Nord-Irland skal være med i ulike tollunioner og likevel unngå toll, kontroller og grensestasjoner for handelen mellom nord og sør, sa Varadkar.

Irland kan i en periode måtte finne seg i en brexit uten avtale dersom man ikke finner fram til en løsning i tide, mener han.

Storbritannias statsminister Boris Johnson presenterte torsdag sitt brexitforslag for Underhuset. Forslaget møtte stor motstand hos opposisjonen, som mener at forslaget bare er en revidert utgave av forslag som allerede er avvist.

I planen foreslår Johnson at Nord-Irland midlertidig forblir en del av EUs indre marked når britene forlater EU 31. oktober, men ikke en del av tollunionen.

Johnson legger opp til at Nord-Irland skal følge EUs regelverk for mat, landbruksprodukter og varer. Slik vil han unngå at det blir ulike regler nord og sør for grensen mellom EU-medlemmet Irland og britiske Nord-Irland. Samtidig vil han ha hele Storbritannia – inkludert Nord-Irland – som en egen tollsone utenfor den europeiske tollunionen.

Varadkar sier at han ikke vil spå det endelige utfallet av brexit, men sier han foretrekker en avtale hvor Storbritannia forlater EU «på en ryddig måte».

(©NTB)