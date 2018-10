Irlands statsminister Leo Varadkar lyttet med stor interesse da Erna Solberg oppdaterte ham om regjeringsknipa hjemme i Norge.

– Den norske statsministeren er i en veldig pussig situasjon, sier Varadkar.

Han hadde fredag et eget bilateralt møte med statsminister Erna Solberg (H) på sidelinjene av Asia-Europa-toppmøtet i Brussel. Men de to havnet også ved samme bord under en gallamiddag i forbindelse med toppmøtet torsdag kveld.

Der fortalte Solberg ham om situasjonen hjemme i Norge, der KrF vurderer å skifte side og samarbeide mot venstre i stedet.

– I så fall kan det bli regjeringsskifte, oppsummerer Varadkar.

Han kaller samtalen interessant, men sier han ikke mener det er sannsynlig at det samme vil skje med hans egen mindretallsregjering i Irland.

(©NTB)

