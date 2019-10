Irsk minister: Brexitavtale fortsatt mulig denne uken

Irlands utenriksminister mener det fortsatt er mulig å få på plass en brexitavtale denne uken, selv om EUs sjefforhandler sier «mye arbeid gjenstår».

– En avtale er mulig, og det er mulig denne måneden – kanskje til og med denne uken. Men vi er ikke der ennå, sa Simon Coveney på vei inn til EUs utenriksministermøte mandag morgen.

– Vi må være varsomme. Dette er ingen enkel jobb, la han til.

Har dårlig tid

Samtidig begynner det å bli svært knapt med tid til å inngå en avtale. Boris Johnson har ikke veket en tomme fra sitt standpunkt om å forlate unionen 31. oktober. I praksis er fristen to uker kortere, og en avtale bør være klar innen EU-landenes ledere samles til toppmøte i Brussel torsdag og fredag.

Parlamentet i London har pålagt Johnson å be EU om en utsettelse dagen etter toppmøtet dersom en avtale ikke er på plass – eller Parlamentet mot all formodning har gått med på en avtaleløs brexit.

Intense forhandlinger

Irland spiller en sentral rolle i brexitprosessen, ettersom det avgjørende punktet som gjenstår, er hvordan man kan få til en britisk utmeldelse uten at det påvirker den frie flyten av varer og personer over irskegrensen.

Før helgen fikk EUs sjefforhandler Michel Barnier grønt lys til å gå inn i mer intense forhandlinger med britene. Han sa søndag at det «fortsatt gjenstår mye arbeid». Samme dag kom han med en statusoppdatering til de 27 gjenværende medlemslandenes EU-ambassadører og til EU-parlamentets brexitgruppe.

Samtalene mellom EU og teamet til britenes brexitminister Stephen Barclay fortsetter i Brussel mandag.

– Jo mindre vi sier nå, desto bedre, sier Coveney og legger til at forhandlerne må få «tid og plass» til gjøre jobben sin.

Nervepirrende

Den britiske statsministeren, Boris Johnson, tonet søndag ned forventningene til et gjennombrudd i samtalene. Han ba regjeringskollegene forberede seg på en nervepirrende avslutning.

– Han gjentok at det er mulig å se en vei fram mot en avtale, men at det fortsatt gjenstår mye, og at vi fortsatt må være forberedt på å ut av EU 31. oktober, sier en talsmann for statsministerens kontor.

