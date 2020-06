Irske puber skåler for gjenåpning

Etter å ha vært tørrlagte i 15 uker kan puber igjen åpnes opp i Irland etter at landet letter på koronarestriksjonene.

– Guinness er bra for deg. Uten den har det egentlig ikke vært mye å glede seg over de siste 15 ukene, sa Mark O'Mahony, den første som bestilte en halvliter med frokosten sin på puben Doheny & Nesbitt i Dublin mandag.

Puber som serverer mat, samt restauranter og hoteller, åpnes opp etter at Irland lettet på koronarestriksjonene mandag.

Men det er ikke bare å slukke tørsten. De nye tiltakene kommer med visse restriksjoner, som at man kun kan være i puben i 105 minutter og at man må holde seg sittende under hele besøket.

Irland har hatt 1.735 koronarelaterte dødsfall, ifølge tall fra helsemyndighetene i landet søndag.

(©NTB)