IS hevder å stå bak bombe i syrisk-kurdisk by

Jihadistgruppa IS tar på seg ansvaret for et bombeangrep som fredag drepte seks personer i byen Qamishli nordøst i Syria.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Byen er kontrollert av syrisk-kurdisk milits, og flertallet av befolkningen er kurdere. Noen mil utenfor byen ligger al-Hol-leiren, en interneringsleir for familiene til IS-krigere. IS kom fredag kveld med en uttalelse der det står at jihadistgruppen sto bak bomben. Ifølge lokale kilder tok bomben livet av seks personer, hvorav noen var sivile og andre medlemmer av sikkerhetsstyrkene. (©NTB)