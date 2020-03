IS hevder å stå bak Kabul-angrep

En såret mann fraktes på båre inn på et sykehus etter å ha blitt offer for angrepet i Kabul fredag. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

IS påtar seg ansvar for et angrep mot en minneseremoni i Afghanistans hovedstad Kabul fredag der 29 mennesker ble drept.

– To brødre rammet en samling med frafalne i Kabul med maskingevær, håndgranater og en rakettdrevet granat, heter det i en uttalelse fra IS via Telegram-appen. Alle de drepte var sivile, og 61 ble såret, ifølge innenriksdepartementet. Afghanistans regjeringssjef Abdullah Abdullah var til stede, men unnslapp uskadd. Seremonien ble holdt for den sjiamuslimske politikeren Abdul Ali Mazari, som ble henrettet av Taliban i 1995. Også fjorårets markering ble rammet av et angrep som IS hevdet å stå bak. (©NTB)