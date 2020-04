IS-kriger tiltalt for folkemord for retten i Tyskland

En irakisk 37-åring, som skal ha vært med i IS, må i dag møte i retten i Frankfurt, tiltalt for folkemord og for drap på en fem år gammel yazidi-jente.

Mannen, som tyske medier har identifisert som Taha al-J, er gift med tyske Jennifer Wenisch, som også er tiltalt for å ha holdt en yazidi-kvinne og den fem år gamle datteren hennes som slaver i Falluja i Irak. I 2015 døde den lille jenta, som het Rania, av tørst i parets hjem. Det var opptil 50 varmegrader da hun døde. Ranias mor Nora har vitnet i rettssaken mot Wenisch, som åpnet i München for ett år siden og som fortsatt pågår. Ifølge tiltalen mot Taha al-J sluttet han seg til IS i mars 2013 og hadde flere ulike posisjoner i den ytterliggående islamistgruppa, både i Irak, Tyrkia og Raqqa i Syria. I mai-juni 2015 skal han og Wenisch ha kjøpt yazidi-kvinnen og datteren hennes for å holde dem som husslaver. De to var bortført fra Sinjar-området i Nord-Irak året før, en skjebne de delte med mange andre fra yazidi-minoriteten. Nora og datteren ble grovt mishandlet fra første stund hos paret, og Rania døde av tørst i kveldende varme etter å ha blitt lenket til et vindu sommeren 2015. Taha al-J ble pågrepet i Hellas i mai i fjor og utlevert til Tyskland i oktober. (©NTB)