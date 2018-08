IS-krigere overga seg i Afghanistan

Over 150 IS-krigere, som var under angrep fra Taliban-opprørere, skal ha overgitt seg til afghanske sikkerhetsstyrker.

Ifølge politisjefen i Jawzjan-provinsen, general Faqir Mohammad Jawzjani, har Taliban-opprørere innledet en storoffensiv mot opprørere fra den ytterliggående islamistgruppa IS i provinsen.

Av frykt for å bli nedkjempet, har 152 IS-krigere derfor overgitt seg til regjeringsstyrkene i provinsen, blant dem lederen Habib-ul Rahman, opplyser han.

Taliban hevder i en kunngjøring å ha drept flere titall IS-krigere og å ha tatt over 130 til fange i Jawzjan-provinsen. 17 Taliban-krigere er drept og 13 er såret i kampene, heter det videre.

Både Taliban og IS kjemper for å styrte den vestligstøttede regjeringen i Afghanistan og innføre et strengt islamsk styre, men gruppene er dypt splittet i synet på ideologi og taktikk.

