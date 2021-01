IS-leder skal være drept i Irak

Islamistgruppa IS' øverste leder i Irak, Abu Yasir al-Issawi, er drept i et flyangrep, ifølge den USA-ledede koalisjonen i landet.

– Abu Yasir, den øverste daesh-lederen i Irak, ble drept i et flyangrep nær Kirkuk 27. januar, sier talsmannen Wayne Marotto, som benytter et arabisk akronym for den ytterliggående islamistgruppa.

Ifølge Marotto ble ni andre IS-opprørere også drept i flyangrepet, som han betegner som et hardt slag for islamistgruppa.

Iraks statsminister Mustafa al-Kadhimi opplyste torsdag at Abu Yasir al-Issawi var drept i en etterretningsoperasjon, men uten å gå i detalj.

I forrige uke tok IS på seg ansvaret for angrepet mot et marked i Bagdad forrige uke, der 32 mennesker ble drept av to selvmordsbombere.

IS tok i 2014 kontroll over rundt halvparten av Irak, men ble nedkjempet av en internasjonal koalisjon med USA i spissen tre år senere.

Islamistgruppa er fortsatt aktiv og gjennomfører regelmessig angrep og terroraksjoner i landet.

