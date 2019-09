IS påtar seg ansvaret for bombe i Irak

IS har påtatt seg ansvaret for bombingen av en minibuss i sjiamuslimenes hellige by Karbala i Irak fredag der tolv mennesker ble drept.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Bussen gikk i lufta idet den kjørte gjennom et av sjekkpunktene til det irakiske forsvaret mellom Karbala og byen Al-Hilla. Lørdag sto fortsatt de utbrente restene av bussen ved veien. Iraks statsminister Adel Abdul-Mahdi opplyser at sikkerhetsstyrkene har pågrepet en mann som er mistenkt for å ha etterlatt bomben i bussen. Angrepet var et av de mest omfattende mot sivile siden det ble erklært seier over ekstremistgruppa IS for to år siden i Irak. Sovende IS-celler utfører fortsatt sporadiske angrep i landet. Presidenten i den irakiske nasjonalforsamlingen, Mohamad al-Halbousi, uttrykte lørdag stor frustrasjon over at sikkerhetsstyrkene ikke er i stand til å hindre slike angrep. (©NTB)