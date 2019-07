IS sier de står bak selvmordsangrep i Syria

Seks syriske regjeringssoldater er drept i et angrep sør i landet, og den ytterliggående islamistgruppa IS hevder å stå bak.

IS hevder i en kunngjøring at de seks soldatene ble drept i et selvmordsangrep, der en av deres menn først beskjøt dem og deretter utløste sprengladningen han bar på kroppen.

Angrepet mot soldatene fant sted i Daraa-provinsen lørdag. Mandag hevdet IS å ha stått bak en bilbombe som drepte én person i Syrias hovedstad Damaskus.

IS kontrollerte tidligere store områder nordøst i Syria, men ble i stor grad nedkjempet av en kurdiskledet milits med støtte fra USA og andre vestlige land.

Den ytterliggående islamistgruppa har imidlertid fortsatt et nærvær i landet, først og fremst i Badia-ørkenen, og de hevder å ha stått bak en rekke angrep de siste månedene, de fleste av dem i kurdiskkontrollerte områder.

