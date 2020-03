IS tar ansvaret for angrep mot presidentinnsettelse i Afghanistan

IS har tatt på seg ansvaret for angrep mot seremoniene i Kabul mandag, der to rivaliserende ledere begge avla presidenteden.

Så langt er det ikke kommet meldinger om sårede eller skadde. Ashraf Ghani ble i februar offisielt kåret til vinner av presidentvalget i landet, og ble formelt innsatt for en ny periode mandag. Hans rival Abdullah Abdullah har imidlertid nektet å godta resultatet, og har lovet å danne en parallell regjering. Abdullah holdt dermed også en seremoni mandag. Under Ghanis seremoni ble det hørt to kraftige eksplosjoner, noe som førte til tilløp til panikk. Ghani tok imidlertid hendelsen med ro, og fortsatte som planlagt. (©NTB)