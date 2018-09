IS tar på seg ansvaret for angrep mot libysk oljeselskap

Ekstremistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for mandagens selvmordsangrep mot hovedkvarteret til Libyas nasjonale oljeselskap (NOC) i Tripoli.

Tre angripere døde i angrepet mot oljeselskapets kontorer i Tripoli, går det fram av en IS-uttalelse plukket opp av SITE-gruppen. Den amerikanske organisasjonen overvåker ytterliggående islamister på nett.

Libyske sikkerhetsstyrker opplyste mandag at de hadde funnet levningene av to selvmordsbombere i NOCs lokaler. To ansatte ble drept og ti andre såret i angrepet, som ble fordømt av FNs representanter i Libya som et «feigt angrep».

Libyas oljesektor står for 95 prosent av statens inntekter.

(©NTB)

Mest sett siste uken