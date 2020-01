Israel angrep Gazastripen for andre dag på rad

Angrepene torsdag skjedde etter at det ble sendt opp brennende ballonger fra Gazastripen, opplyser den israelske hæren.

I en uttalelse sier hæren at angrepshelikoptre slo til mot bygninger som blir brukt av Hamas til underjordisk aktivitet nord på Gazastripen.

Angrepet kom etter at ballonger med eksplosiver ble sendt over grensen til Israel tidligere på dagen. Slike ballonger blir brukt for på forsøke å sette fyr på jordbruksområder og hus nær grensen.

Palestinske sikkerhetskilder bekrefter at angrepet medførte treff på en bygning tilhørende Hamas. Det er ikke meldt om skadde.

Onsdag kveld angrep israelske jagerfly militære mål på Gazastripen etter at raketter ble skutt fra det Hamas-styrte området.

Israel har kjempet tre kriger mot Hamas og allierte militante grupper siden 2008.

