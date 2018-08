Israel åpner grenseovergang til Gazastripen

Israel har gjenåpnet den eneste grenseovergangen til Gazastripen som brukes til å frakte gods inn i den palestinske enklaven.

Grenseovergangen Kerem Shalom ble stengt for nesten all varelevering 9. juli etter at situasjonen i området hadde vært spent i flere måneder.

Onsdag ble den åpnet etter at det i flere dager har vært relativt rolig.

En AFP-journalist melder at han har sett flere titall lastebiler med ulike type varer, deriblant drivstoff, krysse grensen og kjøre inn i Gazastripen, som siden 2006 har vært rammet av en israelsk blokade.

