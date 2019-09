Israel bombet palestinske mål etter rakettangrep under Netanyahu-tale

Israelske jagerfly bombet 15 angivelige terrormål på Gaza tirsdag. Det skjedde etter at et rakettangrep avbrøt statsminister Benjamin Netanyahus valgkamptale.

Israel sier de holder Hamas ansvarlige for to raketter som ble skutt opp fra Gaza. Rakettene førte til at et valgkampmøte statsminister Benjamin Netanyahu holdt i byen Ashdod måtte avbrytes, og at Netanyahu ble evakuert.

De israelske jagerflyene skal ha angrepet et sted hvor det ble produsert våpen og en tunnel som Hamas hadde, ifølge det israelske luftvåpenet. Det opplyser også at begge rakettene fra palestinerne ble oppdaget av det israelske luftvernsystemet Iron Dome.

En israelsk kvinne ble fraktet til sykehus med sjokk etter rakettangrepet.

Rakettangrepet skjedde etter at Netanyahu tidligere på dagen erklærte at dersom han får fortsette som statsminister, kommer Israel til å annektere Jordandalen og den nordre delen av Dødehavet på den okkuperte Vestbredden. Fra før av har Israel annektert Øst-Jerusalem, mens Vestbredden er okkupert. Begge deler er i strid med internasjonal lov.

Utspillet om Jordandalen har vakt oppsikt i den arabiske verden og Saudi-Arabia har tatt initiativ til et krisemøte med utenriksministrene i de 57 medlemslandene i Den islamske samarbeidsorganisasjonen (OIC).

