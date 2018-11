Israel gleder seg over USAs Iran-sanksjoner

Regjeringen i Israel takker Donald Trump for de nye sanksjonene som USA innfører mot Irans oljenæring.

– Dette er en historisk dag, sa den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu mandag.

– USA, under ledelse av president Trump, innfører ekstremt strenge sanksjoner mot Iran, la han til.

Også utenriksminister Avigdor Lieberman gleder seg over de nye straffetiltakene. Han mener Trump har tatt en modig avgjørelse som Midtøsten har ventet på.

– President Trump, du har gjort det igjen! Takk, sier Lieberman i en uttalelse.

USA gjeninnførte mandag sanksjoner mot Irans oljenæring, skipsfart og finansnæring. Kina, Japan, India, Tyrkia, Italia og flere andre land får imidlertid unntak fra oljesanksjonene inntil videre.

Både Kina og europeiske land er sterkt kritiske til at USA gjeninnfører sanksjoner som ble opphevet da avtalen om Irans atomprogram ble inngått. EU forsøker å hjelpe europeiske selskaper med å omgå sanksjonene.

Samtidig hevder Iran at Israel i hemmelighet forsøker å så splid mellom Iran og EU.

Irans etterretningsminister Mahmoud Alavi hevdet mandag at anklagene mot norskiraneren som er siktet for attentatplaner i Danmark, er ledd i en sammensvergelse som Israel står bak. Tidligere har israelske medier meldt at norskiraneren ble pågrepet etter tips fra israelsk etterretning.

