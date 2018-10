Israel godkjenner boliger for bosettere i Hebron

Regjeringen i Israel har for første gang siden 2002 godkjent nye boliger for jødiske bosettere i Hebron på den okkuperte Vestbredden.

Prosjektet omfatter 31 boliger og to barnehager, ifølge Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman.

– Dette er et viktig skritt i den globale aktiviteten vi utfører for å styrke bosetningene i Judea og Samaria, sa Lieberman under et regjeringsmøte søndag.

I den konfliktfylte byen Hebron bor det rundt 200.000 palestinere og om lag 800 bosettere som beskyttes av den israelske hæren. Bosetterne holder til i tungt beskyttede boliger i sentrum av byen i den sørlige delen av den okkuperte palestinske Vestbredden.

(©NTB)

Mest sett siste uken