Israel har pågrepet palestinsk statsråd

Israel har pågrepet palestinernes minister for Jerusalem-spørsmål, Fadi al-Hadami, fordi han ledsaget Chiles president under et besøk i al-Aqsa-moskeen.

Hadami ble pågrepet i hjemmet sitt i morgentimene søndag og sitter nå i avhør, opplyser det israelske politiets talsmann Micky Rosenfeld. Ifølge Israel ble den palestinske statsråden pågrepet i forbindelse med «aktiviteter i Jerusalem», noe som trolig har sammenheng med at han tirsdag ledsaget Chiles president Sebastian Pinera under et besøk i al-Aqsa-moskeen i den israelskokkuperte gamlebyen. Israelske myndigheter reagerte sterkt på besøket og anklager Pinera for å ha brutt forståelsen man hadde i forkant av presidentbesøket. Al-Aqsa-moskeen ligger på Haram al-Sharif i Jerusalems gamleby, muslimenes tredje helligste sted, som jødene kaller Tempelhøyden. Gamlebyen ble okkupert av Israel i 1967. Chile avviser kritikken fra Israel og sier at Pineras besøk var privat og at Hadami derfor ikke inngikk i noen offisiell delegasjon. (©NTB)