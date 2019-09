Israel hevder Iran har ødelagt hemmelig atomanlegg

Israels statsminister Benjamin Netanyahu hevder at Iran tidligere har hatt et hemmelig sted der det var planer om å utvikle atomvåpen, men at det nå er ødelagt.

Netanyahu hevder at anlegget ble ødelagt en gang mellom slutten av juni og slutten av juli etter at iranske myndigheter forsto at Israel hadde oppdaget det.

I en direktesendt TV-tale mandag viste han fram det påståtte stedet på en skjerm i bakgrunnen, samtidig som han viste til et funn som israelsk etterretning har gjort, et funn som han kunngjorde for første gang i fjor.

– I dag avslører vi enda et hemmelig kjernefysisk anlegg som ble eksponert i arkivene som vi brakte fra Teheran, sa Netanyahu, og hevdet at Iran hadde brukt stedet til eksperimenter knyttet til utvikling av atomvåpen.

– Da Iran forsto at vi hadde oppdaget stedet, her er hva de gjorde: De ødela stedet, de bare visket det ut, sa Netanyahu, uten å si noe om hva slags eksperimenter som skal ha blitt utført eller når det skal ha skjedd.

Kunngjøringen kommer bare få dager før Israel holder nyvalg 17. september.

Da Netanyahu første gang kom med kunngjøringen om at israelsk etterretning hadde nye bevis for at Iran ville utvikle atomvåpen, hevdet han at planen kunne iverksettes når som helst. Men han har ikke kunnet legge fram bevis for påstandene.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har fastslått at Iran har holdt seg til atomavtalen fra 2015 inntil iranske myndigheter tidligere i år varslet at de ikke lenger ville rette overholde deler av avtalen som følge av at USA har gjeninnført harde sanksjoner mot landet.

(©NTB)