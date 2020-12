Statsminister Benjamin Netanyahu ble ikke enig med regjeringspartner Benny Gantz om budsjett, og Israel må dermed holde valg 23. mars, det fjerde på to år.

Opposisjonen i Israel krevde tidligere i måneden nyvalg og fikk støtte fra det ene av de to regjeringspartiene, Blått og hvitt ledet av forsvarsminister Gantz.

Et flertall av de folkevalgte stemte for å oppløse den israelske nasjonalforsamlingen Knesset, men ga regjeringen frist til midnatt natt til onsdag med å legge et nytt budsjett på bordet.

Mandag sa Knesset nei til å forlenge fristen, og Netanyahu og Gantz ble ikke enige. Dermed må det holdes nyvalg 23. mars.

