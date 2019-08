Israel med nye planer for utvidelse av bosetninger

Israel planlegger å bygge ytterligere 2.300 boliger i de ulovlige bosetningene som er opprettet på den okkuperte Vestbredden, ifølge norskstøttet organisasjon.

Ifølge den israelske fredsorganisasjonen Peace Now, som overvåker byggeaktiviteten i bosetningene tett, har en komité i det israelske forsvarsdepartementet de siste dagene godkjent bygging av 2.304 nye boenheter i bosetningene.

– Godkjenningen av bosetningsplanene er del av en katastrofal politikk fra regjeringens side, ment å forhindre muligheten for fred og en tostatsløsning, og for å annektere deler eller hele Vestbredden, heter det i en kunngjøring fra Peace Now.

Truer med annektering

Israels statsminister Benjamin Netanyahu lovet tidligere i år å annektere de israelske bosetningene på Vestbredden, til jubel fra den israelske høyresiden.

En slik annektering kan bli dødsstøtet for en tostatsløsning, slik palestinerne og verdenssamfunnet krever og som også Netanyahu tidligere har hevdet at han er tilhenger av.

I forrige uke godkjente regjeringens sikkerhetskabinett bygging av 6.000 nye boliger i bosetningene, men sukret pillen ved også å godkjenne bygging av 700 nye palestinske boliger i de okkuperte områdene.

Brudd på folkeretten

Over 700.000 israelske bosettere bor i dag i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd vedtok i desember 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

