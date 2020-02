Israel planlegger tusenvis av nye bosetninger i Øst-Jerusalem

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kunngjorde torsdag planer om å bygge tusenvis av nye hjem for jødiske beboere i annekterte Øst-Jerusalem.

– Jeg har store nyheter i dag. Vi utvider med ytterligere 2.200 enheter i Har Homa, sier Netanyahu i en video.

I videoen kunngjorde han i tillegg godkjennelse av bebyggelse med flere tusen boliger i en annen bydel i Øst-Jerusalem.

Planene ble presentert under to uker før valget i Israel 2. mars. Israelerne går til urnene for tredje gang på under ett år, etter at Netanyahu og høyresiden ikke maktet å samle nok støtte i nasjonalforsamlingen til å danne regjering.

