Israel ser fordeler ved Assads framgang

På tross av at Israel teknisk sett er i krig med Syrias regjering, ser landet fordeler ved at president Bashar al-Assad kontrollerer store deler av Syria.

– I Syria er situasjonen for vår del tilbake til der den var før borgerkrigen – på den måten at vi vet hvem vi skal henvende oss til. Det er en aktør vi kan ansvarliggjøre og det er en sentralstyrt stat, sier forsvarsminister Avigdor Lieberman på en pressekonferanse torsdag.

Lieberman viser til at våpenhvilen mellom Syria og Israel stort sett ble opprettholdt før den syriske borgerkrigen brøt ut i 2011. Siden den gang har Israel ved jevne mellomrom besvart skudd i retning den israelske siden.

I juli rykket den syriske hæren fram i det sørvestlige Syria. De siste ukene har regjeringsstyrkene tatt kontroll over store deler av provinsene Daraa og Quneitra, og Assads styrker kontrollerer nå grenseovergangen til den israelskokkuperte delen av de syriske Golanhøydene.

Israel krever nå at Assad overholder våpenhvilen. Landet krever også at Iran ikke får sette opp militære baser i Syria og at syriske landområder ikke brukes til å smugle våpen til den libanesiske Hizbollah-bevegelsen.

– Vi er ikke ute etter konflikt, men vi vet hvordan vi skal besvare enhver provokasjon, sier Lieberman, ifølge Reuters.

Israel erobret 1.200 kvadratkilometer av Golanhøydene fra Syria under seksdagerskrigen i 1967. Israels senere annektering av området er aldri blitt anerkjent av verdenssamfunnet.

(©NTB)

