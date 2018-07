Israel skal ha avvist russisk forslag om å holde iranske styrker i Syria unna Golan

Israel har avvist et russisk forslag om at Russland sørger for å holde iranske styrker i Syria 100 kilometer unna Golanhøydene, ifølge kilder.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov besøkte Israel mandag for samtaler med landets statsminister Benjamin Netanyahu.

Under samtalene foreslo Lavrov at Russland sørger for at iranske styrker holder seg minst 100 kilometer unna de israelskokkuperte Golanhøydene, forteller en anonym tjenestemann til Reuters.

«Vi vil ikke tillate at iranerne etablerer seg engang 100 kilometer fra grensen», svarte Netanyahu ifølge Reuters-kilden.

Israel har tidligere avvist et russisk forslag om at Russland holder iranske styrker 80 kilometer unna Golanhøydene, ifølge israelske tjenestemenn.

Det var president Vladimir Putin som hadde bedt om at det seneste møtet mellom Lavrov og Netanyahu skulle holdes, opplyste Netanyahu under et regjeringsmøte mandag formiddag.

Lavrov og Netanyahu har de siste månedene hatt serie samtaler om konflikten i Syria og Irans militære nærvær i landet, en innblanding Israel er sterkt kritisk til. Russland er i tillegg til Iran det syriske regimets viktigste allierte.

Blant de mange i Lavrovs følge under besøket i Israel mandag var også Russlands forsvarssjef.

