Israel stenger Betlehem etter virussmitte

En palestinsk politimann står utenfor et hotell i Betlehem på den okkuperte Vestbredden der noen av de ansatte har testet positivt for covid-19-viruset. Foto: Mahmoud Illean / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Israel forbyr all ferdsel til og fra Betlehem på Vestbredden, dagen etter at palestinske myndigheter stengte området for turister. Koronaviruset er årsaken.

Ifølge israelske myndigheter er tiltaket iverksatt i samråd med palestinske myndigheter. Det kommer etter at sju personer har fått påvist smitte i det israelskokkuperte området. Israel kontrollerer alle innfartsårer til Vestbredden fra Israel. Torsdag kunngjorde palestinske myndigheter et innreiseforbud for turister til Vestbredden, samtidig som alle moskeer og kirker i Betlehem ble stengt. Flere ansatte på et hotell i Betlehem har testet positivt for koronaviruset. Smittekilden antas å være en gresk turist som har vært på tur i Israel og Egypt. (©NTB)

