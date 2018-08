Israel stenger grenseovergang til Gaza

Israel har stengt den eneste overgangen for personer til Gazastripen på grunn av protester og sammenstøt i helgen.

To palestinere ble drept av israelsk ild under sammenstøt ved grensa fredag. Ifølge den israelske hæren ble det kastet brannbomber mot gjerdet, og et lite antall palestinere kom en kort stund inn på israelsk territorium.

En talskvinne for det israelske militæret bekrefter at Erez-overgangen er stengt. Kun humanitær hjelp vil få passere.

Stengningen skjer til tross for at Egypt og FN har forsøkt å få til en langsiktig våpenhvile mellom Israel og Hamas, som styrer på Gazastripen.

(©NTB)

Mest sett siste uken