Israelere mistenkt for salg av raketter til asiatisk land

Den israelske sikkerhetstjenesten opplyser at den etterforsker 20 israelere for å ha produsert og solgt kryssermissiler til et ikke navngitt asiatisk land.

Blant de mistenkte er tidligere ansatte i landets forsvarsindustri. Personene som er under etterforskning, er også mistenkt for hvitvasking av penger, opplyser sikkerhetstjenesten Shin Bet, som nå har levert sin rapport til justisdepartementet, som skal avgjøre om det skal reises sak. – De mistenkte var innblandet i ulovlig utvikling, produksjon, testing og salg av kryssermissiler utstyrt med våpen til et asiatisk land, heter det i en uttalelse torsdag. Personene skal ha mottatt store beløp og andre fordeler fra det aktuelle landet. (©NTB) Reklame Løpesko 2021 – få oversikt over alle nyhetene Forsvar

Krim

Politikk Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her