Israels arabiske partier støtter Gantz som statsminister

I et brudd med sin egen tradisjon har Israels arabiske valgallianse besluttet å støtte tidligere forsvarssjef Benny Gantz som ny statsminister.

Det er første gang siden 1992 at de viktigste arabiske partiene, som har gått sammen i en fellesliste, støtter en israelsk statsministerkandidat over en annen.

Lederen for Felleslisten, Ayman Odeh, sier til Israels president Reuven Rivlin at deres fremste prioritet er å fjerne statsminister Benjamin Netanyahu fra makten, og at de derfor vil støtte Gantz.

Felleslisten av arabiske partier fikk 13 mandater ved valget og er dermed det tredje største partiet i nasjonalforsamlingen Knesset. Ett parti i alliansen med tre medlemmer støtter ikke beslutningen, men selv om alle 13 går for Gantz, er ikke det nok til at han blir statsminister.

Rivlin innledet søndag sonderinger for å se hvem han først skal be om å danne regjering. Netanyahus Likud fikk 31 mandater ved valget, mens Gantz' Blått og hvitt fikk 33. Begge er derfor langt fra de 61 de trenger for å danne regjering.

